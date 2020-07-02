Akbank, “İhracatçının Gücü Paketi”ni yeniledi

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Akbank, 2019 yılında ihracatçılara sunduğu İhracatçının Gücü Paketini, dijital ve yeni ürünlerle zenginleştirdi. Ayrıca, Akbank’ın 40 veya 100 işlemlik dış ticaret tarifelerinden birini seçip dış ticaret işlemlerini Akbank üzerinden gerçekleştirmeye başlayan ilk 600 ihracatçı kendi tercihine göre “100,000 mil puan” veya “300 TL chip para” hediye kazanabilecek.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ve Akbank Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal’ın katılımıyla 2 Temmuz’da gerçekleştirilen Akbank İhracatçı Buluşmaları webinar etkinliğinde destek paketinin yenilikleri anlatıldı.

Etkinlikte yaptığı açış konuşmasında ihracatın Türkiye ekonomisindeki en öncelikli konuların başında geldiğine dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sözlerine şöyle devam etti:

“Sürdürülebilir ve yüksek büyüme ihracattaki başarımıza bağlı. Aynı şekilde ülkemize döviz kazandırmanın en önemli yolu da yine ihracat. Akbank için de ihracatı desteklemek en öncelikli konular arasında. Covid-19 sürecinin ihracatımızı etkilediği bir gerçek; ancak dalgalanmalı birçok dönemde ihracatçılarımız gücünü ve direncini göstermeyi başardı. Hayatın yavaş yavaş normalleştiği bugünlerde, ihracatçılarımızın benzer bir başarıyı tekrar sergileyeceklerinden eminim. Bu anlamda Akbank olarak bizler de üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. İhracatçılarımız için çözüm üretmeye, paketlerimizle ihracatçılarımızı desteklemeye ve yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Akbank olarak ülke ekonomisini desteklemeye yönelik çözümler ürettiklerinin altını çizen Akbank Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal ise "Yaşadığımız zorlu süreçte, ülke ekonomisi için de büyük önem taşıyan ihracatçılarımızı destekleyecek çözümler sunmak en çok odaklandığımız konulardan biri oldu. Ayırdığımız özel kaynak kapsamında müşterilerimize 1 yıla kadar vadeli ihracat taahhütlü kredilerde Euro için yüzde 1,10; Amerikan Doları için yüzde 2,35’ten başlayan oranlarla çok cazip finansman imkanları sunuyoruz. Bu kredilerde üst limiti 1 milyon USD/EUR olarak belirledik. Eximbank’a hitaben verilen teminat mektuplarına da avantajlı komisyon oranları ile aracılık etmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İhracatçının Gücü Paketine yeni eklenen en önemli avantajların başında dijital yeniliklerin geldiğini belirten Tugal, “Dijital Dış Ticaret Tarifesi ile müşterilerimize Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden "tek bir tıkla" ithalat transferlerini çok uygun tarife imkanlarıyla gerçekleştirme olanağı sağlıyoruz. Akbank müşterileri, bu tarifeyle 15 ya da 25 adet peşin ve/veya mal mukabili ithalat transferini istediği dijital tarifeyi seçerek, “hızlı ve güvenli” bir biçimde gerçekleştirebilecekler. Uzun yıllardır dijitalleşmeye yatırım yapan Akbank, müşterilerine Kurumsal Internet Şube ve Yabancı Para Toplu Ödeme Sistemi gibi alternatif kanallardan da işlem yapma imkanı sağlarken; Swift Takip Sistemi ile de döviz para transferlerinin tüm detaylarını uçtan uca şeffaf bir şekilde ücretsiz izleme seçeneğini sunuyor. ” dedi.