Akbank "İhracatçı Buluşması"nı gerçekleştirdi

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, etkinliğin açılış konuşmasını Akbank Genel Müdürü Kaan Gür gerçekleştirdi. Buluşmanın panel bölümünde ise Hakan Güldağ moderatörlüğünde Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, BCG Group Yönetici Ortağı Lale Dağlı Ertok ve Megamerchant Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yaman Alpata panelistler olarak yer aldılar.

Panelde Türkiye'nin ekonomik durumu, ihracatçıların sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak için atması gereken somut adımlar, küresel ticarette markalaşmanın önemi ve e-ihracat gibi konular değerlendirildi. Panel sonrasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılar bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank İhracatçı Buluşması'nı Türkiye'nin ihracatının daha da gelişmesi bakımından çok değerli bulduğunu belirtti.

"YENİ TEKNOLOJİLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin refahı için, dünya ticaretinde güçlenmesi ve rekabet avantajı kazanmasının kritik önem taşıdığın vurgulayan Gür, "İhracatçılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve çalışmalarına ivme katacak çözümleri sunmayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu amaçla bu ekosistemdeki önemli oyuncularla işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. İhracatçılarımızın güncel ihtiyaçlarına odaklanarak, kurumsal internet şubesinin dönüşümü, dış ticaret ekosisteminde yer alan fintekler ile işbirlikleri ve yeni teknolojiler üzerinde çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gür, sürdürülebilir finansman çözümleri ile müşterilerinin her zaman yanında olduklarını aktararak, şunları kaydetti: "2023 yılsonunda 226 milyar liralık sürdürülebilir finansman hacmine ulaşarak 2030 yılına kadar 200 milyar lira sürdürülebilir finansman sağlama hedefimizi aştık. Bu başarı sonucunda hedefimizi 800 milyar liraya yükselttik. Ayrıca AB yeşil mutabakatı gibi düzenlemeler konusunda ihracatçı firmaların bilgi ve farkındalıklarını artırmak üzere eğitimler ve çalıştaylar düzenliyoruz. 2024'te ürün ve hizmetlerimizle, müşterilerimizin ticarette rekabet gücünü korumalarına destek olmaya ve yeşil dönüşüm sürecini hızlandırmaya devam edeceğiz."