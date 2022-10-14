32. Akbank Caz Festivali, 24 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında 22 farklı mekanda, Dünya ve Türk Caz sahnesinden 120'nin üzerinde sanatçının birbirinden özel performansıyla gerçekleşti
Cazın farklı ritimlerini ve renklerini içeren zengin programıyla Akbank'ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden Akbank Caz Festivali 32. yılında 15.000 katılımcıyı ağırladı.
Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 32. Akbank Caz Festivali boyunca sanatseverler; Abdullah Ibrahim, Aga B, Alp Ersönmez, Burhan Öçal & Istanbul Jazz Ensemble, Can Tutuğ, Çağıl Kaya, Dans Dans, Dilek Sert Erdoğan, Eda AND, Efe Demiral Trio feat. Eren Turgut & Mertcan Bilgin, Emma-Jean Thackray, Emma Rawicz Quartet, Fatih Erkoç Jazz Project, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola, HÜM, İmer Demirer Quartet feat. Ayşe Gencer & Sibel Köse, Júlio Resende Fado Jazz Ensemble, Kamucan Yalçın Duo, Maffy Falay Tribute Band, Nihal Saruhanlı feat. Barış Demirel, Oded Tzur Quartet, Ofer Mizrahi Trio, Portico Quartet, Progressive Balkan Wedding Orchestra by Kolektif İstanbul, Rana Bulut & Efe Erdem, Ravi Coltrane, Sedef Erçetin Quartet, Sercan Debelec Quintet, Tenderlonious, Volkan Öktem, Wonju Lee Quintet'in yer aldığı 120'nin üzerinde sanatçının performanslarını izleme fırsatı buldu.
Programında klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik ve dünya müziğinin farklı projelerine de yer veren festivalin konserleri Akbank Sanat, Müze Gazhane, Babylon, Zorlu PSM, AKM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bizim Tepe, Bova ve bu yıl eklenen yeni mekanlarıyla; HOOD Base, Alan Kadıköy, Dada Salon Kabarett, Decollage Art Space, Postane İstanbul, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Gregor By The Badau, Zuhal Müzik Kanyon, Outro Record Store, CoBAC Workspace ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.
Caz müziğini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan Akbank Caz Festivali ayrıca çocuk atölyeleri ile çocukları da cazın renkli dünyası ile bir araya getirdi.
Festivalin söyleşi programında Yeni Medya Çağında Görsel ve İşitsel Deneyimler, Dinleme Kulübü: Şehrin Sokaklarında Yürüken Dinleyeceğin Bir Parça, Zamanın Unuttuğu İsimler, Dur! Dinle!: Japonya'da Caz ve Jazu Kissa ve Antik Çağ'da Kadın ve Müzik içerikleri katılımcılarla buluştu.
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