Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerParaBankacılık

Akbank alacaklarına mahsuben Les Ottomans'ı aldı

Akbank alacaklarına mahsuben Les Ottomans Otel'i icradan 430milyon liraya aldı. Banka, oteli yatırımcılara satmayı planlıyor

18.12.2020 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
Akbank alacaklarına mahsuben Les Ottomans'ı aldı
Reuters

Akbank, Unit Investment firmasına kullandırmış oldugu kredinin teminatı olan İstanbul Ortaköy'deki Les Ottomans Oteli'ni, alacağına mahsuben icra satışında 430 milyon TL bedelle aldığını duyurdu.

Banka, konuya ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu kredi için kayıtlarında özel karşılık ayırmış olduğunu ve ilave karşılık etkisi doğmayacağını belirtti.

Açıklamaya göre Akbank, tapunun banka adına tescili sonrasında, otelin yerli ya da yabancı yatırımcılara satılmasını
planlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sokağı süpürürken servet buldu
Sokağı süpürürken servet buldu
'1 gramı 1 milyon euroyu aştı'
'1 gramı 1 milyon euroyu aştı'
Vikingler'den 300 yıl sonra bulundu!
Vikingler'den 300 yıl sonra bulundu!
Hamileliğini bu pozlarla duyurdu
Hamileliğini bu pozlarla duyurdu
'Esnafa yönelik icralar durdurulsun'
'Esnafa yönelik icralar durdurulsun'
İşverene boş senet imzalarken dikkat!
İşverene boş senet imzalarken dikkat!
Akbank, 9 ayda 322 milyar kredi kullandırdı
Akbank, 9 ayda 322 milyar kredi kullandırdı
Akbank POS'u cebe indirdi
Akbank POS'u cebe indirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X