BDDK Koronavirüs Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki talimata aykırı işlem yaptığı gerekçesiyle 155.5 milyon lira para cezası verdi.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından; COVID 19 Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki Kurum talimatına aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle Bankamıza 155.500.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

YÜZDE 25 İNDİRİMLİ ÖDEYECEK

Söz konusu idari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir.

İdari para cezasının Bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır."