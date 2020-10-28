Akbank, 9 ayda 322 milyar kredi kullandırdı

Akbank, 2020 yılının ilk dokuz ayında ekonomiye 322 milyar TL kredi desteği sağladı. 9 aylık bilançolarını açıklayan banka 1 milyar 498 milyon TL vergi karşılığı ayırarak yılın ilk 9 aylık döneminde 4 milyar 409 milyon TL konsolide net kar elde etti.
Akbank’ın 2020 yılı ilk dokuz ayındaki finansal sonuçları üzerinde değerlendirme yapan Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Küresel düzeyde yaşanan pandemi nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Ekonomimiz ile ilgili alınan birçok tedbirin ardından, son zamanlardaki normalleşme adımları önümüzde hızlı bir toparlanma ve büyüme süreci olduğuna işaret ediyor." dedi
Ekonomiye sağlanan kredi desteğinin 276 milyarı nakdi olmak üzere toplam 322 milyar TL seviyesine ulaştığını belirten Binbaşgil, "Toplam mevduatımız 294 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 486 milyar TL’ye ulaştı. Bankamız, 1 milyar 498 milyon TL vergi karşılığı ayırarak yılın ilk 9 aylık döneminde 4 milyar 409 milyon TL konsolide net kar elde etti. Bu yıl ayrılmış olan 500 milyon TL serbest karşılık ile toplam serbest karşılık tutarı 1 milyar 150 milyon TL’ye ulaştı.” şeklinde konuştu.
Akbank’ın başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Binbaşgil, “19 ülkeden 36 bankanın katılımıyla yaklaşık 800 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladık. Geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 9 yeni banka da bu işleme katıldı. Yeni katılımlar sonrası sendikasyon kredisini yenileme oranı da yüzde 95 seviyesine çıktı. Bu zorlu dönemde yatırımcıların işlemimize gösterdikleri ilgi Akbank’a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duyulan güvenin bir sonucudur” dedi.
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