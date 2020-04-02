HABERTURK.COM

Akbank, uluslararası piyasalardan 560 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+%2.25 ve Euribor+%2.00 olarak gerçekleşti. Bu işleme 12 ülkeden 24 banka katıldı.

'MALİYETİ DÜŞÜRDÜK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil,konuyla ilgili olarak, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, finansal piyasalarla birlikte reel ekonomilere ve günlük yaşama da olumsuz yansıyor. Likiditeye ve döviz kaynağına erişimin zorlaşmasının yanı sıra, birçok şirket ve bankanın uzaktan erişim yöntemiyle çalışma düzenine geçişi de sendikasyon kredilerinin onay süreçlerini etkiliyor. Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu başarıyla yeniledi. Piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen, geçtiğimiz Mart 2019’daki sendikasyon kredimize kıyasla, faizi ABD Doları kısmında 25 bps, Avro kısmında 40 bps azalttık. Böylece 1 yıl vadeli sendikasyonumuzun maliyetini Libor+%2,25, Euribor+%2,00’a düşürdük. Yüksek belirsizlik ortamına ve faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyon kredimiz bankalardan bir kez daha ilgi gördü. 12 ülkeden 24 bankanın katılımıyla yaklaşık 560 milyon Dolar tutarındasendikasyon kredisi sağladık” ifadelerini kullandı.

'AKORDİYON' ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Piyasalardaki gelişmeleri göz önüne alarak esneklik sağlamak amacıyla sendikasyonkredilerine sektörde “akordiyon”diye bilinen yeni bir özelliği de eklediklerinin altını çizen Binbaşgil, “Bu yenilikçi yaklaşımımızla,sendikasyon sözleşmemizin imza tarihinden kredi çekiliş tarihi olan 9 Nisan’akadar, çalışma saati kısıtı nedeniyle işleme katılmaya geç kalan bankaların da sendikasyonumuzadahil olmasına imkantanıdık. Böylelikle potansiyel kreditör bankaların kredi süreçlerini ve değerlendirmelerini daha esnek bir zaman diliminde yapmasına fırsat verdik. İşlemimizin bu özelliği sayesinde,bugün imzaladığımız tutarın üzerine kredi çekiliş tarihine kadar gelecek katılımlar da eklenecek ve sendikasyon nihai tutarı 9 Nisan’da belli olacaktır. Yenilediğimiz sendikasyon kredisi,uluslararası piyasaların bu zorlu dönemde bile Akbank’a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duydukları güvenin bir göstergesidir. Bankamız; istikrarlı ve şeffaf yönetimi, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışı, güçlü bilançosu ve uluslararası standartların üstündeki dijital altyapısı ile Türkiye ekonomisine 72 yıldır destek vermektedir. Bu zor günlerde de ülkemizin bize ihtiyaç duyduğu her an ekonomimize destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.