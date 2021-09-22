"Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu

AA

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaklaşık 600 başvuru arasından seçilen 20 eser, Akbank Sanat'ta sergileniyor.

Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında Agah Uğur, Leyla Alaton, Saruhan Doğan, Gönül Nuhoğlu, Derya Bigalı ve serginin küratörlüğünü de üstlenen Murat Tabanlıoğlu yer aldı.

Sergi küratörü Murat Tabanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin temasının "Balkon" olduğunu belirterek, "Balkon kavramının gençler tarafından nasıl da farklı anlaşıldığını görme fırsatı buldum. Bazıları gerçekten balkon anlamış, bazıları ise bambaşka düşünmüş. Bu bence çok güzel." dedi.

Tabanlıoğlu, sergide farklı çalışma yöntemlerinin yer aldığına dikkati çekerek, sanatçıların birçoğunun bu yarışma için eserlerini meydana getirdiğini söyledi.

- "Tüm sanatseverlerin zevk alacağını düşündüğümüz bir sergi"

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ise yarışmaya Türkiye'nin birçok yerinden 600 başvuru yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle bu pandemi döneminde hem psikolojik hem fiziksel olarak kısıtlanma, içerisi ve dışarısı gibi konularda gençlerin bakış açılarını yansıyan bir sergi oldu. Küratörümüz Murat Tabanlıoğlu, bazı işlerde daha mimari sunumlar yaparken bazılarında daha kavramsal sunumlar gerçekleştirdi. Tüm sanatseverlerin zevk alacağını düşündüğümüz bir sergi olduğunu düşünüyorum."

Bigalı, Akbank Caz Festivali'nin 1-10 Ekim'de gerçekleştirileceğini hatırlatarak, festival kapsamında 15 farklı mekanda Türkiye'den 100'ün üzerinde sanatçının sahne alacağını dile getirdi.

Ücretsiz olarak görülebilecek sergide Aslıhan Uruş, Ayşe Coşkun, Ayşe Gözde Çöklü, Ayşegül Yapar, Büşra Çeğil, Ece Kibaroğlu, Egemen Tuncer – Hacer Kıroğlu, Emin Berk, Hüseyin Demirbaş, İsmail Onur Gönüllü, Ömer Faruk Muslu, Özgün Şahin, Sarya Nurcan Kaya, Seda Kayatepe, Songül Berda Özdemir, Şafak Kocaoğlu, Şener Yılmaz Aslan, Şevval Konyalı, Şükrü Aslan ve Ümran Hümayun'un eserleri yer alıyor.

Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sergide eseriyle yer alan 21 sanatçıya 105 bin liralık ödül eşit olarak verildi.

Sergi, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.