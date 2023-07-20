Akbank 300 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

Akbank 300 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, toplam 300 milyon dolar tutarında Basel-III uyumlu sermaye benzeri (Tier-II) tahvil ihraç etti.

5. yılda geri çağırma opsiyonunu haiz, 10 yıl vadeli tahvilin Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) ve International Finance Corporation’a (IFC) payları 75 milyon dolar olmak üzere toplam 150 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu işlemle, Akbank, 2021 yılındaki ilk ihracının ardından ikinci sürdürülebilir sermaye benzeri "eurobond"unun ihracını tamamladı.

Ayrıca, Akbank, US Development Finance Corporation'a (DFC) 150 milyon dolar tutarında Basel-III uyumlu sermaye benzeri cinsiyet eşitliği tahvilinin ihracını tamamladı. Kaynak, Türkiye’nin az gelişmiş illerinde yerleşik kadın müşterilere ihtiyaç kredisi olarak ve KOBİ’lere kullandırılacak. İhraç, dünyada ilk cinsiyet eşitliği sermaye benzeri tahvili olma özelliğini taşıyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, güçlü sermaye yapılarıyla birlikte, önde gelen uluslararası finansal kuruluşların çalkantılı küresel piyasa koşullarında vermiş olduğu destek, Akbank’ın küresel çapta güçlü itibarının göstergesi olduğunu belirtti.

Çelebioğlu, "Asya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne farklı coğrafyalarda yerleşik finansal kuruluşların ortak çabaları sayesinde yapılan ihraç, yakın zamanda geliştirdiğimiz Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz doğrultusunda yeşil KOBİ ve ticari segment müşterilerimizi desteklemekle birlikte, dünyada ihraç edilen ilk cinsiyet eşitliği sermaye benzeri tahvilidir." ifadesini kullandı.

Bankanın 2021 yılındaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvilinin Türkiye’de yapılan son sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı olduğunu hatırlatan Çelebioğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Akbank sermaye benzeri ihraçlarını tekrar başlatmış bulunuyor. Bu süre zarfında bankamız iki sermaye benzeri tahvilini başarılı bir şekilde geri çağırmıştır. Bugün bir sermaye enstrümanı ihraç edebiliyor olmak, Akbank’ın güçlü kredi hikayesinin göstergesidir. Uzun vadeli paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyor ve iş birliğimizi daha da geliştirmeyi memnuniyetle bekliyoruz."

Verilen bilgiye göre, 2030 yılına kadar yurt dışı borçlanmasının yüzde 100’ünü sürdürülebilir çerçevede temin etme taahhüdünü açıklayan "ilk" Türk bankası olan Akbank, 2021 yılında yüzde 10 olan söz konusu oranı, 2022’de yüzde 45’e yükselmiş olup, 2023’te de bu seviyeyi korumayı hedefliyor.