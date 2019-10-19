Sektörde, en büyük paya sahip akaryakıt dağıtım şirketlerini bir araya getiren çatı örgütleri, bu düzenleme öncesinde paylara müdahaleye ilişkin olası bir kararı, “Anayasa ve yasalarda öngörülen sözleşme özgürlüğüne aykırılık” gerekçesiyle yargıya götürebileceği mesajı verdi. Pay dağılımına ilişkin düzenleme, kısa süre önce uygulamaya girdi. Dağıtım şirketleri, bu hafta söz konusu kararı da değerlendirmek üzere yapılan toplantıda, “şimdilik yargıya gitmek yerine ‘bekle-gör’ sürecini işletmeyi” uygun buldu.

EPDK, kısa süre önce akaryakıtta, “bayi ve dağıtım şirketi kar marjları” ile “promosyon” uygulaması konusunda iki önemli karar aldı. Bu kararlar, 1 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre satılan her litre akaryakıttan bayiler en az yüzde 55 pay alacak. Bayiler ve dağıtım şirketleri, bu hüküm çerçevesinde sözleşme imzalayacak. Promosyon uygulamasıyla ilgili de yeni bazı kurullar getirildi.

DAĞITICILAR YARGIYA BAŞVURACAK MI?

Bu iki karar, pek çok yönden sektörde “milat” etkisi yarattı ve gerek bayi gerekse de dağıtım şirketleri için tüm hesapların yeniden gözden geçirilmesine yol açtı.

Sektörde, yıllık akaryakıt satışlarıyla en büyük paya sahip dağıtım şirketlerinin çatı örgütleri, bu düzenleme öncesinde paylara müdahaleye ilişkin olası bir kararı, “Anayasa ve yasalarda öngörülen sözleşme özgürlüğüne aykırılık” iddiasıyla yargıya götürebileceği mesajını veriyordu. Dağıtım şirketleri, söz konusu kararı da değerlendirmek üzere yapılan toplantılarda, “şimdilik yargıya gitmek yerine ‘bekle-gör’ sürecini işletmeyi” uygun buldu. Gerek pay dağılımı gerekse de promosyonlar konusunda izleyen günlerde kararın yansımaları ve etkileri daha net olarak ortaya çıkacak. Buna bağlı olarak piyasa aktörlerinin pozisyonlarının da netleşmesi bekleniyor.