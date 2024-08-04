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        Haberler Bilgi Gündem Akaryakıtta tabela değişiyor! Akaryakıta indirim var mı, zam gelecek mi? 4 Ağustos 2024 motorin (mazot), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar?

        Akaryakıta indirim var mı, zam gelecek mi?

        Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde paylaştık. Hatırlanacağı gibi, 25 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim gelmişti. Peki, Akaryakıta indirim var mı, zam gelecek mi? İşte 4 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 20:18 Güncelleme: 04.08.2024 - 20:18
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirim ve zamlardan sonra akaryakıt fiyatları dikkat çekmeye devam ediyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne oldu, indirim veya zam var mı? İşte 4 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

        • 2

          BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

          Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

        • 3

          SON OLARAK MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

          25 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim geldi.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,97 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,46 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45,10 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,54 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 45,73 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,21 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 46,14 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,68 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,87 TL

          Kaynak: Türkiye Petrolleri (TPPD)

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