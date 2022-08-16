Fiyat değişimlerinden olumsuz etkilenen akaryakıt bayileri için yeni bir dönem başlıyor. Özellikle akaryakıt fiyatlarının yükseldiği dönemde ciddi sermaye kaybına uğrayan akaryakıt bayilerinin satış fiyatı ne olursa olsun aynı kârı elde etmelerini içeren sistem değişiyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, Dünya’ya yaptığı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK ile uzun süredir yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kısa zamanda maktu yerine oransal kâr sistemine geçilmesini beklediklerini dile getirdi.
'SEKTÖR ADETA CAN ÇEKİŞİYOR'
Akaryakıt bayilerinin giderek artan maliyetler sebebiyle ayakta kalmakta büyük güçlük çektiklerini söyleyen İmran Okumuş, birçok bayinin sermaye kaybına uğradığını aktardı. Asgari ücrete yıl ortasında yapılan zammın zaten kuruşlarla ölçülen kâr marjıyla çalışan bayileri zor durumda bıraktığını ifade eden Okumuş, yılbaşında yapılacak yüksek oranlı artışın ise bu durumun etkisini artırmaya yol açacağını anlattı.
'KURUŞTAN YÜZDEYE DÖNÜŞ'
Yanı sıra bankaların çok yüksek oranlı kart komisyonunun da sektörü etkilediğini vurgulayan Okumuş, mevcut kâr payları ile kart komisyonlarını bile karşılayamayacak durumda bayilerin olduğunu ifade etti. Sektörün adeta can çekiştiğini belirten Okumuş, “Kar marjında yüzdeye dönüş için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK ile görüştük. Makul önerilerimizi olumlu karşılıyorlar, kuruşla belirlenen kâr marjının yetersiz olduğunu kabul ediyorlar. Bayilerin ticaretini sürdürebilmeleri için kuruştan yüzdeye dönüş mecburiyet oldu” dedi. İmran Okumuş, bunun için mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.
'VERGİ KAYBI OLMAYACAK'
Türkiye’de 12 bin 826 bayi bulunduğunu ve büyük kısmının zorlandığını aktaran İmran Okumuş, sistem değişikliğinde devletin vergi kaybının olmayacağının altını çizdi. Mevcut akaryakıt fiyatlarıyla brüt kâr marjının yüzde 6’nın altında olduğunu söyleyen Okumuş, bayinin yaşayabilmesi için gerekli olan oranın ise yüzde 9 civarında olduğunu belirtti.
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