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        Haberler Gündem AKARYAKITTA İNDİRİM | Son dakika: 11 Ekim 2023 bugün akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?

        Peş peşe indirim! İşte İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Son olarak yapılan akaryakıt indirimleri pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 11 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:20
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirimler dikkat çekti. İndirim sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte 11 Ekim Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

        • 2

          MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

          Motorine 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim geldi.

        • 3

          BENZİNE ÜST ÜSTE İNDİRİM GELDİ

          Hafta içerisinde benzin fiyatlarına önce 2 lira 10 kuruş; daha sonra 1 lira 17 kuruşluk indirim geldi.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.46 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,18 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.51 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,23 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.61 TL

        • 6

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.21 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,95 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.23 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.11 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 37,80 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.58 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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