Akaryakıta zam veya indirim var mı? 26 Ekim 2023 güncel motorin, LPG, benzin fiyatı
Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda peş peşe gelen motorine ve benzine zam haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yapılan zamların ardından benzin 35 lirayı, motorin ise 40 liraya kadar yükseldi. Bu bağlamda gözler "Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 26 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum...
- 1
LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ard arda gelen zam ve indirimler sebebiyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı araştırılıyor. Peki, benzine ve motorine zam gelecek mi, indirim var mı? İşte, 26 Ekim 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı...
- 2
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM YA DA ZAM GELECEK Mİ?
Benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
- 3
SON OLARAK BENZİNE ZAM GELDİ!
Son olarak 21 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.
-
- 4
AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi litresi 35.09 liraya, Ankara'da 35.72 liraya, İzmir'de 35.82 liraya, Adana'da 36.14 liraya, Bursa'da 35.76 liraya, Diyarbakır'da 36.38 liraya, Antalya'da ise 36.34 liraya çıktı.
- 5
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,02 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,52 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL
- 6
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,07 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,58 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL
-
- 7
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,68 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,15 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL
- 8
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,78 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,30 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL