Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Benzine ve motorine zam veya indirim var mı? 26 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Akaryakıta zam veya indirim var mı? 26 Ekim 2023 güncel motorin, LPG, benzin fiyatı

        Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda peş peşe gelen motorine ve benzine zam haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yapılan zamların ardından benzin 35 lirayı, motorin ise 40 liraya kadar yükseldi. Bu bağlamda gözler "Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 26 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ard arda gelen zam ve indirimler sebebiyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı araştırılıyor. Peki, benzine ve motorine zam gelecek mi, indirim var mı? İşte, 26 Ekim 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM YA DA ZAM GELECEK Mİ?

          Benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

        • 3

          SON OLARAK BENZİNE ZAM GELDİ!

          Son olarak 21 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.

        • 4

          AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

          Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi litresi 35.09 liraya, Ankara'da 35.72 liraya, İzmir'de 35.82 liraya, Adana'da 36.14 liraya, Bursa'da 35.76 liraya, Diyarbakır'da 36.38 liraya, Antalya'da ise 36.34 liraya çıktı.

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,02 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,52 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL

        • 6

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,07 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,58 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL

        • 7

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,68 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,15 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

        • 8

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,78 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,30 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Habertürk Anasayfa