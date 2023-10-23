Zam sonrası akaryakıt fiyatları! 23 Ekim 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı
Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri sebebiyle gündemdeki yerini koruyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. Zammın ardından tabelalar 35 lirayı geçerken güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte, 23 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...
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Akaryakıt fiyatları son zamanlarda peş peşe gelen indirim ve zam haberleri nedeniyle araştırılıyor. Brent petrol ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında son olarak benzine zam gelmişti. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...
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BENZİNE ZAM GELDİ!
Son olarak 21 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.
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AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
litresi 35.09 liraya, Ankara'da 35.72 liraya, İzmir'de 35.82 liraya, Adana'da 36.14 liraya, Bursa'da 35.76 liraya, Diyarbakır'da 36.38 liraya, Antalya'da ise 36.34 liraya çıktı.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,02 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,52 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,07 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,58 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL
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ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,68 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,15 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,78 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,30 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL
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