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Akaryakıt fiyatlarına üç günde ikinci indirim! Motorin fiyatlarına indirim... 9 Ağustos 2022 Salı akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, (mazot) motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahiplerini sevindirecek haber: Akaryakıt fiyatlarında üç günde ikinci indirim! 9 Ağustos güncel LPG, (mazot) motorin ve benzin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 6 ayın en düşük seviyesini gören brent petrol fiyatı, akaryakıt indirimi haberlerini de beraberinde getirdi. 6 Ağustos günü itibariyle motorin ve benzin fiyatlarına çifte indirim gelmişti. Brent petrol fiyatları piyasalardaki durgunluk endişesiyle geri çekilirken araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. İşte, 9 Ağustos Salı güncel motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları...

09.08.2022 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Brent petrol piyasalarında yaşanan son dakika gelişmeleri, akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getirirken güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor.  Brent petrol fiyatı, küresel resesyon endişeleriyle 100 doların altına gerilerken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 6 Ağustos itibariyle motorin fiyatlarına 1,15 TL ve benzin fiyatlarına 2.23 TL indirim yapılırken motorine bir indirim haberi daha geldi. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir 9 Ağustos LPG, benzin ve motorin fiyatları listesi...

  • BRENT PETROL 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ!

    ABD ve Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleriyle son 6 ayın en düşük seviyelerini gören Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 4 Ağustos günü 93,72 dolara kadar geriledi. Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileri etkili oldu.

  • MOTORİN İNDİRİMi YOLDA!

    Küresel piyasalardaki durgunluk ve brent petrol piyasasında gözlemlenen aşağı yönlü hareketlilik beraberinde akaryakıt indirimi haberlerini getirmeye devam ediyor.

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 10 Ağustos Çarşamba günü itibariyle motorin fiyatına 1,00 TL indirim yapılması bekleniyor.

  • AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    İstanbul'da yaklaşık olarak 23,37 liraya satılan motorinin litre fiyatının, akaryakıt indirimi sonrası 22 lira 37 kuruşa kadar gerilemesi bekleniyor.

    İndirimli birlikte Ankara'da motorin fiyatları 22,45 TL'ye, İzmir'de ise 22,47 TL'ye gerileyecek.

  • AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM YAPILDI

    Geçtiğimiz günlerde son 6 ayın en dip seviyesini test eden brent petrol fiyatları akaryakıta çifte indirimi beraberinde getirmişti.

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