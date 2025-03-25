Akaryakıta peş peşe zam: Benzinden sonra motorine de zam geliyor! Motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek?
Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişe geçerken, arka arkaya akaryakıt zam haberleri de geliyor. Son olarak benzine yapılan 1 lira 51 kuruşluk zam sonrası motorine de zam geliyor. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek? İşte, 25 Mart güncel akaryakıt fiyatları...
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Uluslarası brent petrol dalgalanmaları beraberinde arka arkaya zam haberlerini de getirdi. Benzin fiyatlarına 25 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi. Araç sahiplerini üzen başka bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Buna göre motorine de zam geliyor. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman zam yapılacak?
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MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR
Motorine 26 Mart Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,61 TL
Motorin litre fiyatı: 45,23 TL
LPG litre fiyatı: 26,74 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,75 TL
Motorin litre fiyatı: 45,35 TL
LPG litre fiyatı: 27,51 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,72 TL
Motorin litre fiyatı: 46,47 TL
LPG litre fiyatı: 27,25 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,31 TL
Motorin litre fiyatı: 46,08 TL
LPG litre fiyatı: 27,35 TL
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