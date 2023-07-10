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Akaryakıt fiyatları ile güncel motorin ve benzin fiyatları, Katma Değer Vergisi'ne yapılan zammın ardından araştırılmaya başlandı. Özel Tüketim Vergisine 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam yapılmasını içeren teklif kabul edildi. Katma Değer Vergisi KDV oranının ise yüzde 18'den yüzde 20'ye yükselmesiyle birlikte motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi. ÖTV ve KDV zammının ardından gözler "2023 Temmuz KDV zammı ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 10 Temmuz 2023 güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatlarında son durum...