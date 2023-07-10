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        Temmuz KDV zammı ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        LPG, motorin ve benzin fiyatları ÖTV ve KDV zammı sonrasında güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV 20 olurken yüzde 8'lik Katma Değer Vergisi oranı ise 10 oldu. ÖTV ve KDV zammı ile birlikte benzin fiyatları 40 kuruş, motorin fiyatları 38 kuruş ve LPG fiyatları ise 15 kuruş arttı. İşte 10 Temmuz 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 12:22
        • 1

          Akaryakıt fiyatları ile güncel motorin ve benzin fiyatları, Katma Değer Vergisi'ne yapılan zammın ardından araştırılmaya başlandı. Özel Tüketim Vergisine 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam yapılmasını içeren teklif kabul edildi. Katma Değer Vergisi KDV oranının ise yüzde 18'den yüzde 20'ye yükselmesiyle birlikte motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi. ÖTV ve KDV zammının ardından gözler "2023 Temmuz KDV zammı ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 10 Temmuz 2023 güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatlarında son durum...

        • 2

           AKARYAKITA ÖTV ZAMMI!

          Akaryakıtta KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle benzin ve motorine zam geldi.

        • 3

          BENZİNİN LİTRESİ 45, MOTORİNİN LİTRESİ 43 KURUŞ ZAM

          KDV artışı sonrası benzinin litresine ortalama 45, motorinin litresine ise 43 kuruş zam geldi. Zamlar 10 Temmuz itibarıyla pompa fiyatına yansıdı.

        • 4

          ÖTV ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI

          Zammın ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 26.66 lira, Ankara'da 27.11 lira, İzmir'de 27.17 lira, Adana'da 27.54 lira, Bursa'da 27.16 lira, Diyarbakır'da ise 27.81 liraya yükseldi.

           

        • 5

          AKARYAKIT ZAMMI SONRASI MOTORİN FİYATI

          Motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25.22 lira, Ankara'da 25.65 lira, İzmir'de 25.81 lira, Adana'da 26.09 lira, Bursa'da 25.71 lira, Diyarbakır'da ise 26.27 lira oldu.

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