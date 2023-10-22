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        Haberler Gündem Akaryakıta bir zam daha geldi! Yeni akaryakıt zammı ile 22 Ekim 2023 Pazar günü LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç tl oldu?

        Akaryakıta bir zam daha geldi! İşte 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

        17 Ekim'de akaryakıta yapılan 2 lira 23 kuruşluk zam sonrasında bir zam haberi daha geldi. İsrail-Hamas arasında yaşanan savaş direkt brent petrol üzerindeki etkisini gösterdi ve petrol 90 doların üzerinde yükselişe geçti. İşte, yeni akaryakıt zammıyla beraber 22 Ekim Pazar 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 00:17 Güncelleme: 22.10.2023 - 00:17
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        • 1

          LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. En son 17 Ekim tarihinde akaryakıt fiyatlarına zam geldiği duyurulmuştu ancak İsrail-Hamas arasında yaşanan savaş sonrası akaryakıta bir zam daha geldiği açıklandı. Benzin fiyatlarına 22 Ekim 2023 Pazar gününden geçerli olmak üzere 1 TL'nin üzerinde zam geldi. İşte, son akaryakıt zammından sonra LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

        • 2

          BENZİNE ZAM GELDİ!

          17 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam yapılmıştı. Ancak arkasından önce motorine, ardından benzine 2 liranın üzerinde indirim yapılmış ve pompaya yansımıştı.

          Ancak en son edinilen bilgilere göre; 21 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.

        • 3

          AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

          İstanbul Anadolu Yakasında 33,54 liraya satılan benzinin litre fiyatının akaryakıt zammının ardından 35,02 TL'den satılması bekleniyor.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,02 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,52 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,07 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,58 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL

        • 6

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,68 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,15 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,78 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,30 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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