Motorin fiyatlarına Cumartesi ve Pazar günü üst üste gelen zammın ardından son olarak geçtiğimiz akşam benzin fiyatlarına 95 kuruş zam geldi. Son zammın ardından gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Şubat güncel motorin fiyatları...