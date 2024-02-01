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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler AKARYAKITA 3. ZAM! Son dakika: Benzine 95 kuruş zam! Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul güncel listesi - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıta bir haftada üçüncü zam! Motorin ve benzin fiyatları 1 Şubat fiyatları

        Benzin fiyatlarına 95 kuruş zam yapıldı. Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar akşamı üst üste motorine gelen zamların ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına da zam geldi. Zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları merak edilip araştırılıyor. Peki, bugün yani 1 Şubat motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Şubat güncel benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 09:05 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:05
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        • 1

          Motorin fiyatlarına Cumartesi ve Pazar günü üst üste gelen zammın ardından son olarak geçtiğimiz akşam benzin fiyatlarına 95 kuruş zam geldi. Son zammın ardından gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Şubat güncel motorin fiyatları...

        • 2

          MOTORİN FİYATLARINA ÜST ÜSTE İKİ ZAM GELDİ!

          20 Ocak Cumartesi günü motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş zam yapılırken 21 Ocak Pazar günü ise motorine 1 lira 38 kuruş daha zam geldi.

        • 3

          BENZİN 40 LİRAYI BULDU!

          Benzinin litresine 95 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansırken Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 40 lirayı, İstanbul'da ise 39 lirayı aştı

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 39.23

          İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 41.55

          İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 20.11

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 39.32

          İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 41.67

          İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 19.85

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Ankara benzin litre fiyatı: 39.98

          Ankara motorin litre fiyatı: 42.40

          Ankara LPG litre fiyatı: 20.29

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir benzin litre fiyatı: 40.18

          İzmir motorin litre fiyatı: 42.54

          İzmir LPG litre fiyatı: 20.32

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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