Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 28 Mayıs günü uygulanan akaryakıt zammının ardından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. 27 Mayıs günü otogaza 36 kuruş, 28 Mayıs günü benzine 1 lira 43 kuruş ve motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Uygulanan son akaryakıt fiyatları zammının ardından araç sahipleri "31 Mayıs LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 31 Mayıs 2022 zamlı motorin, LPG ve benzin fiyatları...