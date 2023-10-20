Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İsrail-Hamas savaşı sonrası yükselen brent petrol akaryakıt zammı haberlerini beraberinde getirdi. Akaryakıt fiyatlarına son olarak 17 Ekim'de gelmişti. 17 Ekim günü itibarıyla 2 lira 23 kuruşluk akaryakıt zammı ile motorin fiyatları yeniden 40 TL'nin üzerine çıkmıştı. Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Benzin fiyatlarına 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 liranın üzerinde zam geliyor. İşte 20 Ekim 2023 Cuma güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...