Akaryakıt yüklü tanker sürüye daldı: 22 koyun öldü

Şanlıurfa'da Ahmet Özer yönetimindeki 33 ECA 18 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 5’inci kilometresinde F.A'ya ait koyun sürüsüne çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada 22 koyun öldü, tankerde hasar meydana geldi. Tankeri fark eden çoban F.A, yolun karşısına geçmeye çalışırken yere düşerek kafasından yaralandı. Yaralanan çobana ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince müdahale edildi.

Kazada ölen koyunlar nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.