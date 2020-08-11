Kurban Bayramı tatilinde akaryakıt satışlarında çifte rekor kırıldı. Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar, seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde büyük ölçüde artıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl ilk kez Ramazan Bayramı döneminde satışlar ciddi ölçüde azalmıştı.
Salgınla mücadelede normalleşme dönemine geçilmesiyle seyahatlerde görülen artış akaryakıt satışlarına yansıdı. Kurban Bayramı tatilinde de bu anlamda rekor kırıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Kurban Bayramı tatilinin başladığı 30 Temmuz'un hemen öncesindeki gün (29 Temmuz'da) 73,5 milyon litre motorin, 15,1 milyon litre benzin satışı yapıldı. Toplam 88,6 milyon litre akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı.
Arife günü olan 30 Temmuz'da ise 67,5 milyon litresi motorin, 18 milyon litresi benzin olmak üzere toplam 85,5 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı.
BAYRAM DÖNÜŞÜ YENİ REKOR GETİRDİ
Bayram süresince günlük 49-68 milyon litre seviyesinde gerçekleşen akaryakıt satışları tatilden dönüşlerin başlamasıyla yeniden arttı ve 7 Ağustos'ta ikinci bir rekor daha kaydedildi.
Söz konusu tarihte 78,7 milyon litre motorin, 13,1 milyon litre benzin satışı yapıldı. Böylece toplamda 91,8 milyon litre akaryakıt satışıyla günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşıldı.
5 günlük bayram tatilini de kapsayan 29 Temmuz-7 Ağustos döneminde 614,5 milyon litre motorin, 131,9 milyon litre benzin olmak üzere toplam 746,4 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı.
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