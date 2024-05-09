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        Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sol şeritte seyir halindeyken sürücüsünün bir anda manevra yaparak akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra takla attı. Takla atan otomobilin yakıt pompasına çarpmadan durması olası faciayı önledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:37
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          Melikgazi'deki Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda K.Y., otomobille sol şeritte ilerlerken bir anda yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı.

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          Hızlı bir şekilde şerit değiştiren otomobil, M.A.'nın kullandığı otomobile çarptı.

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          Çarpmanın etkisiyle K.Y.'nin kullandığı otomobil takla atarak akaryakıt istasyonuna girdi.

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          Otomobilin yakıt pompasına çarpmadan durması olası faciayı önledi.

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          Kazanın ardından istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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          Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücü K.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

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          İncelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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          Öte yandan, kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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