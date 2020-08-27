Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemez yiyen 06 BD 644 plakalı Mazda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı.
İHA'nın haberine göre, hızla ilerleyen otomobil, yakıt güçlendirici tankını çarparak parçaladı. Bu sırada bir otomobile akaryakıt dolduran görevli Coşkun Ç., kaçmaya çalışırken otomobillin çarpması sonucu yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören istasyon çalışanları hemen yaralıların yardımına koştu.
Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı saniye saniye istasyonda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobili yoldan çıkarak akaryakıt istasyonunda hızlı bir şekilde girdiği görülüyor. Otomobil önce akaryakıt güçlendirici tankına çarpıyor. Durumu fark ederek koşmaya başlayan akaryakıt görevlisi ise otomobilin altında kalıyor.
"BİZ DE BİR ŞEY ANLAMADIK"
Kaza anını anlatan akaryakıt istasyonunun sahibi İbrahim Aksoy, “Kazanın nasıl olduğunu biz de anlamadık. Karşıdan gelen araç pompaya girdi. Yakıt tankı vardı. Oraya çarptı. Biz de bir şey anlamadık. Kamera kayıtlarından anladık. Pompacımız yaralı onu hastaneye kaldırdık. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Burada gereksiz sürat yapılıyor” dedi.
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