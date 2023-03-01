AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! 1 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2. indirim gelmişti! 1 Mart güncel motorin ve benzin fiyatları

Benzin fiyatları ve motorin fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşında 21.14 olan benzin fiyatları ve 23.50 TL olan motorin fiyatlarına Şubat ayınının sonunda peş peşe indirim uygulanmıştı. Döviz kuru ve brent petrol fiyatına göre değişim gösteren güncel akaryakıt fiyatları, benzin istasyonuna gitmeden önce araştırılıyor. İşte, 1 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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