BRENT PETROL 83,97 DOLAR SEVİYESİNDE!
Brent petrolün varili 1 Mart itibarıyla uluslararası piyasalarda 83,97 dolardan işlem görüyor.
28 Şubat'ta 83,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, 1 Mart Çarşamba saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artarak 83,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,56 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de güçlü petrol talebi beklentileri etkili oldu.