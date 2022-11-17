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Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler! 17 Kasım 2022 benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?"

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler! 17 Kasım benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar?

Araç sahipleri güne akaryakıt fiyatlarında yaşanan peş peşe indirim haberleri ile uyanırken, brent petrol fiyatlarındaki düşüş benzine ve motorine yeni bir indirim gelir mi sorusunu gündeme getiriyor. Bilindiği gibi motorin fiyatlarına 1 lira 56 kuruş indirim yapılırken, benzin fiyatlarına 77 kuruşluk indirim gelmişti. İşte 17 Kasım Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş: 17.11.2022 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kurdaki dalgalanma ve brent petrolün aşağı yönlü hareketi akaryakıt fiyatlarına olumlu yönde yansıdı. Son olarak motorin ve benzinde indirime gidilirken, LPG fiyatlarında gelişmeler yakından takip ediliyor. Araç sahipleri, "17 Kasım benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Kasım 2022 akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

  • AKARYAKIT FİYATLARI KASIM AYINA ZAMLA BAŞLAMIŞTI

    31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

    Son olarak 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatına yansıdı.

     

  • MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ

    Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.

     

  • BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ!

    Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi. Motorin grubunda ise zam ve indirim haberi bulunmuyor.

     

  • AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorin fiyatları İstanbul'da ortalama 24,79, Ankara'da 24,89 ve İzmir'de 24,93 TL'den satılıyor.

    Benzin fiyatları İstanbul'da ortalama 21,93, Ankara'da 22,07 ve İzmir'de 22,07 TL'den satılıyor.

     

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