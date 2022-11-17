Kurdaki dalgalanma ve brent petrolün aşağı yönlü hareketi akaryakıt fiyatlarına olumlu yönde yansıdı. Son olarak motorin ve benzinde indirime gidilirken, LPG fiyatlarında gelişmeler yakından takip ediliyor. Araç sahipleri, "17 Kasım benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Kasım 2022 akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...