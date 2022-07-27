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Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirim! Motorin ve benzin fiyatlarında müjde! 27 Temmuz 2022 Akaryakıt indirimi sonrası LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (Ankara İzmir İstanbul)

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirim! Motorin ve benzin fiyatlarında müjde!

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri, araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol fiyatındaki düşüş beraberinde motorin ve benzin fiyatlarında indirimi getirdi. 26 Temmuz günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirim uygulanırken bir sevindirici haber de benzinden geldi. İşte, 27 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ile motorin (mazot), LPG, benzin fiyatları...

27.07.2022 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Benzin fiyatı ve motorin fiyatında yaşanan sevindiren gelişmeler sonraıs güncel akaryakıt fiyatları araştırmaları hız kazandı. Küresel piyasalarda düşüşe geçen brent petrol ve döviz kurundaki değişim peş peşe akaryakıt indirimi haberini de beraberinde getirdi. 26 Temmuz Salı günü itibariyle motorin fiyatlarına 92 kuruş indirim uygulanırken 27 Temmuz itibariyle ise benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapıldı. İşte, 27 Temmuz akaryakıt indirimi sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatları...

  • AKARYAKIT FİYATLARINDA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

    Brent petrol piyasasında yaşanan düşüşün ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe indirim uygulandı.

  • MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM!

    Motorin (mazot) grubuna 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim geldi. İşte indirim sonrası güncel mazot fiyaları

  • BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzinde 50 kuruş bir indirim yapıldı.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 27 TEMMUZ 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,23 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,48 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

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