Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirim! 7 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol varil fiyatı son bir ayın en düşük seviyelerine gerilerken, yaşanan bu gelişme benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Son olarak hatırlanacağı üzere motorine 2 lira 90 kuruş, benzine ise 3 lira 17 kuruş indirim gelmişti. Araç sahipleri gelen indirim sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarını gündemine aldı. İşte 7 Ekim Cumartesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
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Motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Brent petrolde yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Peki, "7 Ekim bugün benzin motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu, benzin ve motorine zam veya indirim var mı?" İşte güncel akaryakıt fiyatları ile 7 Ekim 2023 benzin, dizel ve LPG litre fiyatı...
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MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorine 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim geldi.
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BENZİNE ÜST ÜSTE İNDİRİM GELDİ
Hafta içerisinde benzin fiyatlarına önce 2 lira 10 kuruş; daha sonra 1 lira 17 kuruşluk indirim geldi.
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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.56 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,34 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.60 TL
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İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.51 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,28 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.13 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.29 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,09 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.20 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.18 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37,88 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor