Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan gelişmeler milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 10 Aralık 2022 itibarıyla benzin fiyatlarına 75 kuruş indirim yapılmıştı. Peki, "Benzin ve motorine indirim var mı, zam gelir mi? İşte 10 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları...