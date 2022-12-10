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Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler! 10 Aralık 2022 bugün güncel benzin, motorin, LPG fiyatları! Benzin ve motorine indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler! 10 Aralık güncel benzin, motorin, LPG fiyatları!

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarını olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, benzin ve motorinde yeni bir indirim gelir mi sorusunu gündeme getirdi. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İşte 10 Aralık 2022 Cumartesi güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Giriş: 10.12.2022 - 19:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan gelişmeler milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 10 Aralık 2022 itibarıyla benzin fiyatlarına 75 kuruş indirim yapılmıştı. Peki, "Benzin ve motorine indirim var mı, zam gelir mi? İşte 10 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları...

  • BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

    Sektör kaynaklarına göre, benzin fiyatlarına 10 Aralık 2022 itibarıyla 75 kuruş indirim yapıldı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

  • AKARYAKIT FİYATLARINDA ÇİFTE İNDİRİM!

    Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar geriledi. Sektör kaynaklarına göre; Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim geldi. İndirim sonrasında benzin 20 liranın altına indi. 

    MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ!

    6 Aralık 2022 Salı gününden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim geldi.

     

  • AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM YAPILMIŞTI

    15 Kasım motorine 1,56, 19 Kasım benzine 75 kuruş ve 23 Kasım'da benzin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş indirim uygulanmıştı.

    24 Kasım Perşembe günü motorin fiyatlarına 95 kuruş, 25 Kasım Cuma günü benzin fiyatlarına ise 47 kuruş indirim gelmişti. 

    Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüşün ardından motorin fiyatlarına 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim gelmişti.

    30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 58 kuruşluk daha indirim uygulandı.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 10 ARALIK 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 17.43 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.12 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 17.42TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.10 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,83 TL

  • ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 17.63 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 21.27 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

  • İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 17.61 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 21.35 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

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