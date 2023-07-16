Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Akaryakıt fiyatlarına zam! Tabelalar değişti! İşte 16 Temmuz güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araştırmaları hız kazandı. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı. İşte 16 Temmuz 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 07:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları brent petrol varil fiyatındaki son dakika gelişmeleri ile dalgalı bir seyir izliyor. KDV artışı sonrası güncellenen LPG; motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi. Benzin fiyatlarına 15 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla 1 lira 32 kuruş zam yapılırken 16 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere bir zam haberi daha geldi. Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL'ye satılıyordu. Son akaryakıt zammının ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatları 32 TL'nin üzerine çıktı. İşte 16 Temmuz 2023 Pazar akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        • 2

          BENZİNİN LİTRESİ 45, MOTORİNİN LİTRESİ 43 KURUŞ ZAM

          KDV artışı sonrası benzinin litresine ortalama 45, motorinin litresine ise 43 kuruş zam geldi. Zamlar 10 Temmuz itibarıyla pompa fiyatına yansıdı.

        • 3

          BENZİNE 15 TEMMUZ'DA ZAM GELMİŞTİ!

          Benzin fiyatları 15 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla 1 lira 32 kuruş zamlanmıştı.

        • 4

          ÖNCEKİ GÜN MOTORİNE ZAM YAPILMIŞTI

          Önceki gün motorin fiyatlarına 1 lira 7 kuruşluk fiyat artışı uygulanmıştı.

        • 5

          AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELDİ, NE KADAR ARTTI?

          16 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına bir zam haberi daha geldi.Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı.

        • 6

          MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA DEV ZAM GELDİ!

          15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litrei ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.

        • 7

          İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 16 TEMMUZ 2023

          İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,97 TL

          İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,26 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

        • 8

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,01 TL

          İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,36 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

        • 9

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,53 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,87 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

        • 10

          İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,54 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,93 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Icardi'nin geliş tarihini açıkladı!
        Icardi'nin geliş tarihini açıkladı!
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        Fenerbahçe'den Tadic açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tadic açıklaması!
        Fenerbahçe'den 1959 öncesine dair açıklama
        Fenerbahçe'den 1959 öncesine dair açıklama
        Galatasaray'dan sert tepki!
        Galatasaray'dan sert tepki!
        Yüzme havuzu mu deniz mi?
        Yüzme havuzu mu deniz mi?
        İlişkiyi bitiren fotoğraf
        İlişkiyi bitiren fotoğraf
        Yangının sebebi belli oldu
        Yangının sebebi belli oldu
        Galatasaray'dan gollü prova
        Galatasaray'dan gollü prova
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        "Hayat devam ediyor"
        "Hayat devam ediyor"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu