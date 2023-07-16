Güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları brent petrol varil fiyatındaki son dakika gelişmeleri ile dalgalı bir seyir izliyor. KDV artışı sonrası güncellenen LPG; motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi. Benzin fiyatlarına 15 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla 1 lira 32 kuruş zam yapılırken 16 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere bir zam haberi daha geldi. Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL'ye satılıyordu. Son akaryakıt zammının ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatları 32 TL'nin üzerine çıktı. İşte 16 Temmuz 2023 Pazar akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...