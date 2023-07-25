Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Motorin ve benzin fiyatlarına yapılan peş peşe zamların arından araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. 21 Temmuz'da motorin fiyatlarına gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından ÖTV artışı uygulandı. 25 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına zam gelirken LPG fiyatlarına da zam bekleniyor. İşte 25 Temmuz Salı güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...