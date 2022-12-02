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Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! 2 Aralık 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatlarına zam mı geliyor?

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! 2 Aralık güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Brent petrol ve dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz hafta brent petrol fiyatının son 11 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından motorin fiyatlarına art arda indirim uygulanmıştı. Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubuna zam geliyor. İşte, 2 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

Giriş: 02.12.2022 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda brent petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüşle birlikte peş peşe akaryakıt indirimi haberleri geldi. Son olarak 29 ve 30 Kasım günlerinde motorin fiyatlarına uygulanan indirimin ardından araç sahiplerini üzecek haber geldi. Motorin fiyatlarına zam geleceği öğrenildi. İşte, 2 Aralık Cuma güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

  • GEÇEN HAFTA BRENT PETROL 11 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

    Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,39 azalarak 81,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,44 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrolün varil fiyatı 28 Kasım'da 81,11 dolara, WTI ham petrolünün varil fiyatı 73,84 dolara kadar geriledi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 12 Ocak'tan bu yana, WTI ham petrolünün varil fiyatı ise 28 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerini gördü.

  • AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM YAPILMIŞTI

    15 Kasım motorine 1,56, 19 Kasım benzine 75 kuruş ve 23 Kasım'da benzin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş indirim uygulanmıştı.

    24 Kasım Perşembe günü motorin fiyatlarına 95 kuruş, 25 Kasım Cuma günü benzin fiyatlarına ise 47 kuruş indirim gelmişti. 

  • MOTORİN FİYATLARINA İKİNCİ İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüşün ardından motorin fiyatlarına 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim gelmişti.

    30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 58 kuruşluk daha indirim uygulandı.

  • MOTORİNE ZAM GELİYOR!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 3 Aralık 2022 Cumartesi günü itibarıyla motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

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