GEÇEN HAFTA BRENT PETROL 11 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,39 azalarak 81,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,44 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 28 Kasım'da 81,11 dolara, WTI ham petrolünün varil fiyatı 73,84 dolara kadar geriledi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 12 Ocak'tan bu yana, WTI ham petrolünün varil fiyatı ise 28 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerini gördü.