Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi son olarak motorine 1.07 lira zam gelmişti. Yaşanan bu gelişme sonrasında araç sahipleri, "1 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, benzin, motorin ve LPG'ye indirim veya zam gelecek mi?" Sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte 1 Ağustos 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları...