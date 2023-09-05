Akaryakıt zammı ile güncel LPG fiyatı, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Son akaryakıt zamları ile benzin ve motorin fiyatları 36-37 TL seviyelerine yükselirken araç sahiplerini üzecek haber bu sefer LPG'den geldi. Motorin fiyatlarına 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL'nin üzerinde zam geldi. İşte 5 Eylül 2023 güncel motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum...