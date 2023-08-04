Akaryakıt fiyatlarına zam! 4 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişler pompaya yansıdı. Hal böyle olunca vatandaşlar arama motorlarında: "4 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...
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KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar ve dövizdeki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında da artışa sebebiyet verdi. Konuyla ilgili araştırılan: “4 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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MOTORİNE ZAM GELDİ!
Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen yüksek artış vatandaşın cebine de yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.07 lira zam geldi.
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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 3 AĞUSTOS 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36.33 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,93 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,08 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36.39 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 16,38 TL
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ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,56 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.88 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,29 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,68 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,07 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 16,00 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
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Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, bir oranla fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.