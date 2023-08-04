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        Haberler Gündem Akaryakıt fiyatlarına zam! 4 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, litresi kaç TL oldu?

        Akaryakıt fiyatlarına zam! 4 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?

        Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişler pompaya yansıdı. Hal böyle olunca vatandaşlar arama motorlarında: "4 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:41
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        • 1

          KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar ve dövizdeki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında da artışa sebebiyet verdi. Konuyla ilgili araştırılan: “4 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          MOTORİNE ZAM GELDİ!

          Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen yüksek artış vatandaşın cebine de yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.07 lira zam geldi.

        • 3

          İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 3 AĞUSTOS 2023

          İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL

          İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36.33 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,93 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,08 TL

          İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36.39 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 16,38 TL

        • 4

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,56 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.88 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,29 TL

        • 5

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,68 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,07 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 16,00 TL

        • 6

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

        • 7

          Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, bir oranla fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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