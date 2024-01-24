Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında gözlemlenen dalgalı seyir, akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 18 Ocak'ta LPG fiyatlarına yapılan 40 kuruşluk zammın ardından son olarak 20 Ocak Cumartesi günü ise motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş zam yapılmıştı. Araç sahiplerini üzecek haber bu sefer benzinden geldi. Benzin fiyatlarına yapılan 1 liradan fazla zam pompa fiyatına yansıdı. İşte 24 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları...