Brent petrol fiyatlarında dalgalanma motorin ve benzin fiyatlarına indirim-zam haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol fiyatı 75 dolar, ham petrolün fiyatı ise 70 dolara kadar gerilerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim haberi geldi. 7 Aralık'tan itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere ise 88 kuruş indirim gelmişti. Tabelalar 9 Aralık'ta bir daha değişti, benzin fiyatlarına 2 liraya yakın indirim geldi. İşte 10 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları...