Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim! Tabelalar değişti! İşte 9 Aralık motorin ve benzin fiyatları...
Motorin fiyatı ve benzin fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarına indirim haberleri geldi. 7 ve 8 Aralık'ta motorin fiyatlarına toplamda 2 lira 18 kuruş indirim geldi. Araç sahiplerini sevindirecek bir haber de benzinden geldi. Benzin fiyatlarına ise 9 Aralık'tan itibaren 2 liraya yakın indirim uygulandı. İşte akaryakıt indirimi sonrası 9 Aralık güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma motorin ve benzin fiyatlarına indirim-zam haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol fiyatı 75 dolar, ham petrolün fiyatı ise 70 dolara kadar gerilerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim haberi geldi. 7 Aralık'tan itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere ise 88 kuruş indirim gelmişti. Tabelalar 9 Aralık'ta bir daha değişti, benzin fiyatlarına 2 liraya yakın indirim geldi. İşte 9 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları...
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MOTORİN FİYATLARINA ART ARDA İNDİRİM GELDİ!
7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 34 kuruşluk indirim uygulandı.
8 Aralık itibarıyla motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.
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PEŞ PEŞE ÜÇÜNCÜ AKARYAKIT İNDİRİMİ BENZİNE!
Motorin fiyatlarına 2 TL'nin üzerinde gelen peş peşe akaryakıt indirimi haberlerinin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber de benzin fiyatlarından geldi.
9 Aralıık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim geldi.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,86 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,35 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,43 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,62 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,07 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,72 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,23 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL