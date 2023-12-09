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        Haberler Gündem Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim! 9 Aralık 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim! Tabelalar değişti! İşte 9 Aralık motorin ve benzin fiyatları...

        Motorin fiyatı ve benzin fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarına indirim haberleri geldi. 7 ve 8 Aralık'ta motorin fiyatlarına toplamda 2 lira 18 kuruş indirim geldi. Araç sahiplerini sevindirecek bir haber de benzinden geldi. Benzin fiyatlarına ise 9 Aralık'tan itibaren 2 liraya yakın indirim uygulandı. İşte akaryakıt indirimi sonrası 9 Aralık güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:06
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        • 1

          Brent petrol fiyatlarında dalgalanma motorin ve benzin fiyatlarına indirim-zam haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol fiyatı 75 dolar, ham petrolün fiyatı ise 70 dolara kadar gerilerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim haberi geldi. 7 Aralık'tan itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere ise 88 kuruş indirim gelmişti. Tabelalar 9 Aralık'ta bir daha değişti, benzin fiyatlarına 2 liraya yakın indirim geldi. İşte 9 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları...

        • 2

          MOTORİN FİYATLARINA ART ARDA İNDİRİM GELDİ!

          7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 34 kuruşluk indirim uygulandı.

          8 Aralık itibarıyla motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.

        • 3

          PEŞ PEŞE ÜÇÜNCÜ AKARYAKIT İNDİRİMİ BENZİNE!

          Motorin fiyatlarına 2 TL'nin üzerinde gelen peş peşe akaryakıt indirimi haberlerinin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber de benzin fiyatlarından geldi.

          9 Aralıık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim geldi.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,86 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,35 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,43 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,62 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,07 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,72 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,23 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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