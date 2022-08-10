Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından her gün araştırılırken akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 6 Ağustos günü itibariyle benzin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş ve motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş indirim uygulanmıştı. Küresel piyasalardaki durgunluk endişesiyle 100 doların altına kadar gerileyen brent petrol fiyatı beraberinde motorin indirimi haberini getirmişti. Son olarak 10 Ağustos Çarşamba günü itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir 10 Ağustos LPG, benzin ve motorin fiyatları listesi...