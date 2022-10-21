Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 21 Ekim 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar?

Araç sahiplerini sevindirecek haber: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 15 Ekim günü motorin fiyatlarına 99 kuruşluk zam yapılırken bu kez akaryakıt indirimi haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına indirim geliyor. İşte, 21 Ekim 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatları...

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