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        Haberler Gündem Akaryakıt fiyatlarına 1 liranın üzerinde zam geldi! İşte 22 Ocak 2024 güncel LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Akaryakıt fiyatlarına 1 liranın üzerinde zam geldi! İşte 22 Ocak güncel LPG, motorin, benzin fiyatları

        18 Ocak'ta LPG fiyatlarına yapılan 40 kuruşluk zammın ardından son olarak 20 Ocak Cumartesi günü ise motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıt zammının ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarındaki son duruma çevrildi. İşte 22 Ocak 2024 İstanbul, İzmir, Ankara güncel motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 20:27 Güncelleme: 22.01.2024 - 20:27
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        • 1

          Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda gözlemlenen son dakika gelişmeleri akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 18 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına gelen 40 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatlarına ise 1 lira 15 kuruşluk zam geldi. İşte Güncel akaryakıt fiyatları ile 22 Ocak 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi...

        • 2

          MOTORİNE 1 LİRANIN ÜZERİNDE ZAM!

          Motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam geldi.

        • 3

          LPG'YE ZAM GELDİ!

          LPG'nin litre fiyatına 18 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam yapıldı.

          BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          Benzine dair zam veya indirim açıklaması yapılmadı.

        • 4

          AKARYAKIT ZAMMI SONRA MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU

          Akaryakıt fiyatlarına gelen zammın ardından İstanbul Anadolu Yakasında motorin fiyatları 40,08 TL'ye, 34,50 TL'ye LPG fiyatları ise 20,32 liraya yükseldi. Ankara'da motorinin litre fiyatı ise 40,85 TL'ye çıktı.

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,78 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,08 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,11 TL

        • 6

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,87 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,19 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,85 TL

        • 7

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,50 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,85 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,29 TL

        • 8

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,69 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,06 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 20,32 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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