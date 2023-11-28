Benzin ve motorin fiyatları zamlanacak mı? 28 Kasım güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları
Motorin ve benzin fiyatlarına zam mı, indirim mi gelecek? Üst üste gelen indirim haberlerinin ardından gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Özellikle araç sahipleri bu konuyla ilgili piyasa uzmanlarından gelen açıklamayı araştırıyor. İşte 28 Kasım güncel motorin ve benzin fiyatları
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Motorin ve benzin fiyatlarına gelen indirimin ardından araç sahipleri tarafından akaryakıta indirim veya zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, bugün yani 28 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...
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AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM VEYA ZAM BEKLENİYOR MI?
Motorin fiyatları (mazot fiyatı) ve benzin fiyatları için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor. Gelişme yaşanması durumunda haberimize eklenecektir.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,50 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,56 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,20 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,16 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,30 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,32 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL
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