Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları sorgulaması sıklaştı. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle etkilenen akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Bu kapsamda 13 Kasım gece yarısından itibaren motorine indirim geldi. 14 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG ve mazot litre fiyatı...