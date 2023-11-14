Akaryakıtta düşüş: Motorine indirim geldi! 14 Kasım 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı
Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peş peşe gelen akaryakıta indirim ve zam haberleri gündemdeki yerini koruyor. Brent petrolde yaşanan düşüş beraberinde motorine indirim getirdi. Bizler de akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. İşte, 14 Kasım 2023 bugün akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...
- 1
Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları sorgulaması sıklaştı. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle etkilenen akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Bu kapsamda 13 Kasım gece yarısından itibaren motorine indirim geldi. 14 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG ve mazot litre fiyatı...
- 2
MOTORİNDE İNDİRİM GELDİ!
Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim geldi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise beklenmiyor.
- 3
MOTORİN FİYATLARINDA SON DEĞİŞİMLER
Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.
-
- 4
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,48 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,36 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
- 5
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,52 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,42 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL
- 6
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,14 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,99 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
-
- 7
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,21 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL