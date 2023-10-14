Brent petrol sert yükseldi... Akaryakıt fiyatlarında son durum nedir?
Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorine peş peşe indirim gelirken brent petroldeki artışın ardından gözler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Bu noktada, "Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?" sorusunun yanıtı da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Brent petrolün 90 doları aşmasının ardından akaryakıt fiyatlarında da zam beklentisi oluştu. İşte 14 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi...
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Son dakika akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirimler dikkat çekti. İndirim sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Öte yandan, küresel gelişmelere paralel olarak brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı. Yaşanan bu sert yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında zam bkelentisi oluştu. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum nedir? İşte 14 Ekim Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...
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BRENT PETROLDA SERT YÜKSELİŞ
Brent petrolün varil fiyatında yükseliş yüzde 5'in üzerine kadar çıkarken, yeniden 90 dolar sınırını aştı. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin piyasalarda yeniden zemin kazanması etkili oluyor.
Perşembe günü 86 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol dün 90 doları aştı. Yüzde 4,80 yükselişle 90,80 dolardan haftayı kapattı. WTI petrol ise yüzde 4,81 yükseliş gösterdi ve hafta sonuna 87,72 dolardan giriş yaptı.
Brent petrolde teknik olarak 87,06 ile 87,42 dolar aralığının direnç sağlayacağı belirtilirken, 90 doları aşması dikkat çekti.
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JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLARI YÜKSELTİYOR
İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.
İsrail'in küresel petrol tedarikindeki rolü sınırlı olsa da devam eden saldırılar, çatışmanın bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceği endişelerine yol açıyor.
Dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırdı.
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AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim haberi bulunmazken brent petroldeki artışa paralel olarak zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından zam veya indirim bilgisi geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda önce motorine; daha sonra benzine 2 liranın üzerinde indirim gelmişti.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.46 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,18 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.51 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,23 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.61 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.11 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37,80 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.58 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.21 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,95 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.23 TL