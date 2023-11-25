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        Haberler Gündem AKARYAKIT FİYATLARI | Son dakika: 25 Kasım 2023 bugün akaryakıt fiyatları benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?

        Güncel akaryakıt fiyatları: 25 Kasım 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar?

        Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 25 Kasım Cumartesi 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 00:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 00:28
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirim ve zamlardan sonra akaryakıt fiyatları dikkat çekti. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne oldu, indirim veya zam var mı? İşte 25 Kasım Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

        • 2

          AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM VEYA ZAM BEKLENİYOR MI?

          Motorin fiyatları (mazot fiyatı) ve benzin fiyatları için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor. Gelişme yaşanması durumunda haberimize eklenecektir.

        • 3

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,50 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,56 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,20 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,16 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        • 6

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,30 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,32 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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