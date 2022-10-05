Brent petrol fiyatının izlediği seyir, akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde brent petrol son 9 ayın dip seviyesini görürken akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluştu. Beklentilerin aksine benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorin fiyatlarına ise 1 lira 10 kuruş zam yapıldı. Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi, bir akaryakıt zammmı daha bekleniyor. İşte, 5 Ekim güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...