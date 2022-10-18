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Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 18 Ekim 2022 benzine ve motorine zam veya indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları ile 18 Ekim güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Rusya - Ukrayna savaşının ardından Brent petrol piyasasında gözlemlenen dalgalı seyir akaryakıt zam ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Motorin fiyatlarına 15 Ekim tarihi itibarıyla 99 kuruşluk zam geldi. İşte, 18 Ekim akaryakıt zammının ardından güncel motorin ve benzin fiyatları...

18.10.2022 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Akaryakıt zammı ve indirimi son dakika haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 15 Ekim Cumartesi günü motorin fiyatlarına 99 kuruş zam geldi. Son zammın ardından motorin 27 TL'yi aşarken benzin fiyatları ise 20 TL seviyelerinde kaldı. Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorine ve benzine indirim beklentisi oluştu. İşte, 18 Ekim 2022 Salı akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

  • SON OLARAK MOTORİNE ZAM GELDİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam geldi.

  • PETROL DÜŞTÜ! iNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞTU!

    Dünyanın en önemli petrol üreticisi olan ülkelerinin iki yılın en büyük üretim kesintisine gitme kararının ardından petrol fiyatında sert düşüş yaşandı. Petrol piyasalarında gözlemlenen düşüş akaryakıt indirimi beklentisi oluşturdu.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 18 EKİM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,39 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.62 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,37 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

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