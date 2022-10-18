Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 18 Ekim 2022 benzine ve motorine zam veya indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları ile 18 Ekim güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Rusya - Ukrayna savaşının ardından Brent petrol piyasasında gözlemlenen dalgalı seyir akaryakıt zam ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Motorin fiyatlarına 15 Ekim tarihi itibarıyla 99 kuruşluk zam geldi. İşte, 18 Ekim akaryakıt zammının ardından güncel motorin ve benzin fiyatları...

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