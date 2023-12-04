AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Brent petroldaki hareketlilik ile birlikte akaryakıta ÖTV zammı geleceği iddia edildi. 2 Aralık Cumartesi günü itibarıyla motorin fiyatı ya da benzin fiyatlarına herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. Son olarak 15 Kasım itibarıyla 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;